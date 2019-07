Bilder im Trikot geleakt! Pépé vor Wechsel zum FC Arsenal

Carlos Rodrigues, getty

Nicolas Pépé steht wohl vor einem Wechsel zum FC Arsenal

Der FC Bayern München hat sich längst aus dem Poker um Nicolas Pépé von OSC Lille verabschiedet. Nachdem mit Paris Saint-Germain, Atlético Madrid und dem SSC Neapel weitere europäische Top-Teams ebenfalls abgeblitzt sein sollen, ist die Unterschrift bei einem Premier-League-Klub nur noch eine Frage der Zeit.

Der umworbene Spieler selbst soll sich nach einem Bericht von "ESPN" für einen Wechsel zum FC Arsenal entschieden haben. Die Gunners sollen demnach auch bereit sein, die geforderten 80 Millionen Euro Ablöse für den Offensivmann zu bezahlen und ihn zum neuen vereinsinternen Rekordtransfer zu machen.

In einem jüngsten Bericht der englischen Zeitung "The Sun" tauchen jetzt sogar bereits geleakte Fotos auf, die Pépé bei einem ersten Foto-Shooting im neuen Arsenal-Trikot zeigen.

Der 24-Jährige wurde außerdem auf dem Weg zum obligatorischen Medizincheck abgelichtet, den er am Dienstag bereits positiv absolviert haben soll.

Die englischen Boulevardzeitung bestätigte damit einen Bericht von "Sky Italia", die ebenfalls von ersten Bilder im Arsenal-Dress sowie der bestandenen sportmedizinischen Untersuchung wussten. Bis der Deal offiziell wird, dürfte es also nicht mehr allzu lang dauern.

Mit einer Ablöse von besagten 80 Millionen Euro wäre Pépé neuer Transfer-Rekord der Londoner. Dieser ist bislang Pierre-Emerick Aubameyang, der 2018 für 63,75 Millionen Euro zu Arsenal wechselte.

Lange galt Pépé als Transferziel des FC Bayern München, sollten sich die Wechsel von Leroy Sané oder Ousmane Dembélé nicht realisieren lassen.

Nicolas Pépé wechselte 2017 von Angers SCO in den Norden Frankreichs, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Für Lille überzeugte er in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren und 13 Vorlagen und war so maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.