PSG gibt grünes Licht: Neymars Transfer rückt näher

Buda Mendes, getty

Spielt Neymar in der nächsten Saison bei Real Madrid?

Der Transfer des brasilianischen Superstars Neymar von Paris Saint-Germain zu Real Madrid rückt immer näher. Im Hintergrund laufen bereits Verhandlungen der Klubs, die beide grünes Licht für den Deal gegeben haben sollen. Allerdings steht den Königlichen wohl noch eine große Hürde im Weg.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für einen der größten Transfers aller Zeiten sind bereits abgesteckt. Will Real Madrid den Brasilianer Neymar verpflichten, wird eine Ablösesumme in Höhe von rund 200 Millionen Euro fällig. Dazu sollen jährlich rund 40 Millionen Euro an Gehaltszahlungen auf das Konto des Superstars wandern. Ein wahnwitziges Paket, vor dem Real nicht zurückschreckt.

Paris Saint-Germain hat sich offenbar schon mit dem Abschied des 27-Jährigen abgefunden. Nach "Marca"-Informationen hat PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi Neymars Agenten die Erlaubnis gegeben, mit Real zu verhandeln, um eine Einigung zu erzielen. Dies werde schon "bald passieren", ist sich die madrilenische Zeitung sicher. Treffen zwischen den Klubvertretern sollen ebenfalls schon stattgefunden haben.

Neymar will unbedingt weg aus Paris

Schon vor einem Jahr soll der Neymar-Berater die Pariser darum gebeten haben, seinen Schützling ziehen zu lassen. Damals legte der Klub von Thomas Tuchel allerdings sein Veto ein. Nach all den Vorkommnissen der letzten Monate hat sich der Standpunkt des französischen Meisters allerdings geändert.

Und auch Neymar, der in der Vergangenheit einen Wechsel zu Real ausschloss, hat eine Kehrtwende vollzogen. Mittlerweile will der Superstar einfach nur noch weg aus Paris, schreibt unter anderem die katalanische. Zeitung "Sport".

Kommt Neymar noch vor dem Saisonstart zu Real?

Sollte der FC Barcelona nicht doch noch in letzter Sekunde dazwischenfunken, wird der Deal laut "Marca" schon sehr bald über die Bühne gehen. Noch vor dem Start der La-Liga-Saison am 16. August könnte es demnach zum Vollzug kommen.

Allerdings muss Real laut des Berichts noch eine wichtige Bedingungen erfüllen, um den Transfer finanziell stemmen zu können. Demnach müssen sich die Königlichen zunächst von Gareth Bale, James Rodríguez und Mariano trennen, um genügend Spielraum zu haben.

Sorgen, dass Neymars Mondgehalt in der Real-Umkleide womöglich für Missstimmung sorgt, gebe es keine, behauptet die "Marca". Im Gegenteil. Der Brasilianer soll schon seit längerer Zeit mit den Spielern der Königlichen in Kontakt stehen und erwartet demnach einen warmen Empfang in der spanischen Hauptstadt.