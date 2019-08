Fordert Dost zu viel? Frankfurt-Transfer droht zu platzen

Gonzalo Arroyo Moreno, getty

Eintracht Frankfurt arbeitet an einem Transfer von Bas Dost

Der erhoffte Transfer des niederländischen Torjägers Bas Dost zu Eintracht Frankfurt droht zu scheitern.

Wie sein bisheriger Verein Sporting aus Lissabon mitteilte, könnten "kurzfristige finanzielle Forderungen des Spielers" seinen Wechsel in die Mainmetropole noch verhindern. Das Management des portugiesischen Fußball-Erstligisten stehe weiterhin "für eine Win-Win-Vereinbarung zur Verfügung", werde "jedoch die Interessen von Sporting konsequent und kompromisslos verteidigen".

Wie Sporting berichtete, soll der Spieleragent des Angreifers dem Verein vor ungefähr einer Woche mitgeteilt haben, dass der Bundesligist aus Frankfurt an dem 30-jährigen Dost interessiert sei und die Eintracht sein gewünschtes Ziel sei.

Zudem sei laut der Portugiesen eine grundsätzliche Einigung erzielt worden. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte am Sonntag noch gehofft, den Vollzug der Verpflichtung des früheren Wolfsburger Stürmers zum Wochenbeginn vermelden zu können.

Dost soll am Main den für geschätzte 40 Millionen Euro zu West Ham United gewechselte Sébastien Haller ersetzen. Zuvor hatte Topstürmer Luka Jovic die Eintracht für 60 Millionen Euro in Richtung Real Madrid verlassen. Der Niederländer spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die Eintracht soll rund neun Millionen Euro für Dost investieren wollen.