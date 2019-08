RB Leipzig beendet Pokal-Traum des BVB

Mika Volkmann, getty

Youssoufa Moukoko unterlag mit seiner BVB-Jugend gegen Leipzig

Die A-Jugend von Borussia Dortmund ist denkbar knapp aus dem DFB-Junioren-Vereinspokal ausgeschieden. Gegen das Nachwuchsteam von RB Leipzig unterlag der BVB in der Nachspielzeit mit 1:2.

Nach 45 Minuten hatten die Schwarz-Gelben auf heimischem Geläuf in Dortmund-Brackel noch in Führung gelegen. Mittelfeldspieler Felix Schlüsselburg hatte seine Farben nach einem Abstauber bereits in der zehnten Minute in Front geschossen.

Das hohe Tempo des ersten Durchgangs konnten die BVB-Youngster nach dem Seitenwechsel nicht mehr halten. Leipzig traf zunächst per Strafstoß durch Tom Krauß in der 50. Minute zum Ausgleich und war in der Folge auch die bessere Mannschaft.

Allerdings dauerte es bis tief in die Nachspielzeit, ehe die Roten Bullen mit der letzten Aktion die Partie endgültig drehten. Erneut entschied Referee Gahis Safi kurz vor Schluss auf Strafstoß, erneut war Tom Krauß zur Stelle.

Ohne Tor blieb dieses Mal der Dortmunder Mega-Talent Youssoufa Moukoko, das bei der BVB-Elf von Trainer Michael Skibbe in der Startelf stand.