Salzburg verlängert mit Sportdirektor Freund

GEPA pictures/ Thomas Bachun

Salzburg-Sportchef Christoph Freund

Serienmeister Red Bull Salzburg und Sportdirektor Christoph Freund prolongieren ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Der Funktionär verlängert seinen Vertrag bis Sommer 2023.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Red Bull Salzburg und Christoph Freund wird fortgesetzt. Der 42-jährige Salzburger, seit 2006 Teil des Klubs und seit 2015 in der Position des Sportdirektors, unterzeichnet bei den "Bullen" einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2023.

Harald Lürzer, Vorstandsvorsitzender des Klubs, erklärt dazu in einer Aussendung: "Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christoph Freund als Sportdirektor war für den FC Red Bull Salzburg eine logische und erfreuliche Konsequenz. Wir sind glücklich über das, was er bisher mit dem Klub erreicht hat. Er schafft es immer wieder aufs Neue, außergewöhnliche Spieler und Trainer sowie junge Talente an die Salzach zu holen, die sich dann hier weiterentwickeln. Er und Stephan Reiter bilden ein perfektes Führungsduo, auf das wir weiterhin bauen."

