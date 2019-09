"So ein Monster": KFC-Boss eskaliert in der Kabine

Thomas F. Starke, getty

KFC-Boss Mikhail Ponomarev (li.) ist offenbar in der Kabine ausgetickt

Nachdem der KFC Uerdingen den Aufstieg in der letzten Saison aufgrund einer trostlosen Rückrunde verpasst hatte, sollte in der neuen Spielzeit eigentlich alles besser worden. Doch nach neun Spieltagen stehen die Uerdinger auf einem Abstiegsplatz. Offenbar zu viel für den hoch ambitionierten KFC-Boss Mikhail Ponomarev, der nach der 0:3-Heimpleite gegen Waldhof Mannheim in der Kabine gewütet haben soll.

"Ich hatte ja schon viele Ansprachen. Aber der ist so eskaliert, so ein Monster habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt", verriet ein namentlich nicht genannter Spieler in einer whatsapp-Nachricht, auf die der Kölner "Express" Zugriff hat.

Minutenlang soll der Uerdingen-Präsident gebrüllt, dabei einen Tisch durch die Gegend getreten und zudem mit der Faust gegen einen Kühlschrank geschlagen haben.

"Unsere Physios hätten fast geweint", heißt es weiter in der Sprachmitteilung. Schimpfworte wie "Idiot" und "Arschloch" seien gefallen, auch gegenüber dem bisherigen Trainer Heiko Vogel, der einen Tag später offiziell entlassen wurde.

"Das war geisteskrank. Hätte der ein Messer gehabt, der hätte uns alle gemetzelt", vermutete der zitierte Spieler.