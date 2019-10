Glück für Rapid: Ljubicic nicht schwer verletzt

GEPA pictures/ Philipp Brem

Glück im Unglück für Rapids Dejan Ljubičić

Glück im Unglück für Dejan Ljubicic: Der Mittelfeldspieler des SK Rapid erleidet keine Bänderverletzung

Gute Nachrichten für Dejan Ljubicic und den SK Rapid! Der Mittelfeldspieler, der am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg (3:3) in der 50. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, hat sich doch keine schwere Bänderverletzung zugezogen. Das gab der Klub am Dienstag per Aussendung bekannt. Eine MR-Untersuchung am Montag im Lorenz-Böhler-Krankenhaus ergab, dass die Bänder des ÖFB U21-Teamspielers zum Glück heil geblieben sind.

Schmerzen bereitet allerdings ein Knochenmarködem, über einen möglichen Einsatz am kommenden Samstag gegen den SV Mattersburg wird wohl erst am Spieltag entschieden.

red