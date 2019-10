Tottenham-Star Son huldigt Lewandowski

Alex Morton, getty

Heung-Min Son empfängt mit Tottenham den FC Bayern

Am Dienstagabend trifft Tottenham Hotspur in der Champions League auf den FC Bayern München (21 Uhr im Live-Ticker). Auf Seiten der Londoner wird besonders Heung-Min Son im Fokus stehen. Schließlich spielte der Südkoreaner lange in Deutschland.

Seinen Anfang machte der Flügelspieler dabei beim Hamburger SV. "Ich war 16 Jahre alt, als ich nach Deutschland gewechselt bin. Man weiß nie, was einem bevorsteht, vor allem dann nicht, wenn man noch so jung ist", erinnerte sich der heute 27-Jährige gegenüber "spox".

Doch beim HSV fand sich Son schnell ein. "Ich durfte bereits als 17-Jähriger mit den Profis mittrainieren. Das war einfach geil", blickte der Spurs-Profi zurück. In der Saison 2010/2011 debütierte Son schließlich in der Bundesliga.

Durch seine starken Leistungen wurden auch andere Vereine auf den Koreaner aufmerksam. Nachdem Son zwischen 2013 und 2016 für Bayer Leverkusen spielte, zog es ihn schließlich zu Tottenham.

Mit den Spurs schaffte es der Offensivspieler vergangene Saison sogar bis ins Champions-League-Finale. Doch gegen den FC Liverpool unterlagen die Londoner mit 0:2.

Keine Erfurcht vor dem FC Bayern

"Wir waren schon so oft kurz davor, einen Titel zu gewinnen. Ich hoffe, dass es bald endlich so weit ist", so Son. Nach dem 2:2 beim Königsklassen-Auftakt gegen Olympiakos Piräus geht es für die Spurs nun gegen den FC Bayern.

"Es ist völlig egal, wer kommt. Wir wollen unsere Spiele gewinnen", zeigte sich Son vor dem Duell selbstbewusst. Neben Philippe Coutinho habe er besonders Respekt vor Robert Lewandowski: "Er spielt seit vielen Jahren auf einem Weltklasse-Niveau und schießt Tore am Fließband. Wir werden aber versuchen, ihn zu stoppen."