Pressestimmen: "Oktoberfest in Nordlondon"

Julian Finney, getty

Der FC Bayern feierte gegen Tottenham Hotspur einen 7:2-Kantersieg

Am Dienstagabend feierte Fußball-Bundesligist FC Bayern München in der Champions League einen furiosen 7:2-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur. Medien im In- und Ausland feiern den deutschen Rekordmeister um Matchwinner Serge Gnabry. Die Pressestimmen im Überblick.

England

The Sun: "Ex-Arsenal-Spieler Gnabry trifft viermal während die Spurs bei der Vernichtung durch die Bayern erstmals sieben Gegentore im eigenen Stadion kassieren. Tottenham Hotspur - der Finalist des Vorjahres - sah aus wie ein Champions-League-Neuling."

Mirror: "Tottenhams Kapitulation gegenüber Bayern München wirft Fragen über Mauricio Pochettino auf. Tottenham wurde von Bayern gedemütigt, sodass die Saison der Londoner kurz vor einer Krise steht."

Guardian: "Serge Gnabry trifft vierfach in brutaler 7:2-Demütigung gegen Tottenham. Dies war die Nacht von Gnabry, der den Auftritt mit vier Treffern abschloss. Die Spurs gaben sich in der Schlussphase schändlich auf."

The Telegraph: "Die Brillanz von Bayern München deckt die Probleme von Tottenham auf. Es sagt eine Menge über die Saison von Tottenham aus, dass es schwer zu sagen ist, ob sieben Gegentreffer gegen Bayern oder das Pokal-Aus gegen einen Viertligisten mehr Fragen aufwirft."

Daily Mail: "'Nord-London ist Rot!' Ehemaliger Arsenal-Spieler streut mit seinen vier Treffern Salz in Tottenhams klaffende Wunden. Seine Leistung war eine Lehrstunde für alle Torjäger."

Spanien

Marca: "Bayern demütigt Tottenham in London. Bayern hatte Spaß mit dem Vorjahresfinalisten. Tottenham war nur eine Puppe in der Hand des bayrischen Giganten, der sie in ihrem eigenen Haus zermalmte."

AS: "In London erinnert man sich an den Bayern-Helden, den man einst durch die Hintertür gehen ließ. Gnabry war der absolute Protagonist des Spiels mit seinen vier Toren. 2016 ließ ihn Arsenal für 5 Millionen Euro ziehen, jetzt siegt er mit dem FC Bayern."

Frankreich

L'Équipe: "Bayern erteilt Tottenham eine Lehrstunde. In einem lebhaften, unordentlichen und torreichen Match zerquetschen die Bayern Tottenham durch einen Viererpack von Gnabry und einen Doppelpack von Lewandowski."

Deutschland

Bild: "Was für eine historische Triumph-Nacht in Tottenham! Die gnadenlosen Bayern knocken den Champions-League-Finalisten mit 7:2 aus. Ein Ergebnis, das an Deutschlands 7:1 in Brasilien erinnert. Europa staunt: Boah, Bayern!"

Süddeutsche Zeitung: "Oktoberfest in Nordlondon. Der FC Bayern schlägt Tottenham Hotspur mit 7:2. Serge Gnabry schießt dabei vier Tore. Zunächst kommen die Münchner schwer ins Spiel, geraten sogar durch ein Tor von Son in Rückstand. Aber in der zweiten Halbzeit sind die Bayern nicht zu stoppen."

FAZ: "Die große Sternstunde des FC Bayern. Die Münchner fertigen Tottenham in der Champions League mit 7:2 ab. Serge Gnabry ist mit vier Toren der Spieler des Abends."