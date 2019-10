Mittelmaß für 139 Mio.? Premier-League-Duo im Kreuzfeuer

Julian Finney, getty

Nicolas Pépé enttäuscht beim FC Arsenal bislang

Mit 80 Millionen Euro Ablöse avancierte Nicolas Pépé im Sommer zum Rekordtransfer des FC Arsenal. Bisher enttäuschte er die in ihn gesetzten Erwartungen. Ein Schicksal, das der Offensivspieler unter anderem mit einem Mittelfeldspieler von Manchester United teilt.

"Sie haben eine Menge Geld für ihn bezahlt und Lille wird sie den ganzen Weg zur Bank dafür auslachen", beurteilte Arsenal-Legende Martin Keown gegenüber dem britischen Sender "BT Sport" unlängst schonungslos die Leistungen von Pépé. Der Ivorer wechselte im Sommer 2019 mit der Visitenkarte von 37 Toren in 79 Spielen für Lille nach London, findet bei den Gunners aber noch nicht wirklich in die Spur. Zwei Torbeteiligungen in sieben Premier-League-Spielen stehen bislang zu Buche.

Keown räumte zwar ein, dass sich Pépé noch entwickeln kann, gab aber zu: "Ich habe nicht wirklich das gesehen, was ich von ihm erwartet habe."

Der 53-Jährige teilte auch gegen Teammanager Unai Emery aus, der wegen des Rekordtransfers zu wenig auf den eigenen Nachwuchs setze: "Wenn man zurück an Arsène Wenger denkt. Der hätte niemals die Entwicklung eines jungen Spielers blockiert. Aber sie laufen Gefahr, genau das mit Bukayo Saka zu tun", spielte Keown auf den 18-jährigen U23-Spieler der Londoner an, der als großes Talent gilt und ebenfalls Außenstürmer ist.

Keown selbst lief als Innenverteidiger 393 Mal für Arsenal auf und erlangte Kultstatus. Er wurde 1998, 2002 und 2004 unter Wenger englischer Meister mit dem FC Arsenal.

Owen ledert gegen Fred: "Mittelmäßig"

Beim Ligarivalen Manchester United kennt man sich mit Fehlinvestitionen aus. Für immerhin 59 Millionen Euro holte man den Brasilianer Fred im Sommer 2018 von Shakhtar Donetsk. Auf gerade einmal 17 Premier-League-Spiele kam der zentrale Mittelfeldspieler in der ersten Saison. Mit zwei Torbeteiligungen blieb er deutlich hinter den Erwartungen. In den ersten vier Ligaspielen der laufenden Saison war der 26-Jährige nicht mal im Kader.

In der Europa League bekam Fred nun erneut die Chance, sich zu zeigen. 90 Minuten stand er beim Gastspiel des englischen Rekordmeisters in Alkmaar auf dem Platz. Das Spiel endete 0:0, Fred blieb erneut blass.

Nach der Nullnummer äußerte sich Ex-United-Star Michael Owen zum enttäuschenden Auftritt des Südamerikaners. "Was soll man sagen?", sagte Owen zu "BT Sport", "unterm Strich ist er ein mittelmäßiger Spieler".

Owen spielte drei Jahre für United. 2011 gewann er mit den Red Devils die Premier League.