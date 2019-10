ÖFB-Gegner Slowenien ohne Domen Črnigoj

GEPA pictures/ Christian Walgram

Domen Črnigoj im Hinspiel mit Xaver Schlager

Das slowenische Nationalteam muss in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen in Nordmazedonien am Donnerstag und zu Hause gegen Österreich am Sonntag auf Mittelfeldspieler Domen Črnigoj verzichten. Der 23-Jährige vom FC Lugano, im Juni Doppeltorschütze beim 5:0 in Lettland, musste verletzungsbedingt absagen.

Offensivspieler Luka Zahovič, Sohn von Ex-Star Zlatko Zahovič, fehlt wegen einer Leistenblessur. Dazu ist der angeschlagene Kapitän Bojan Jokić für beide Partien fraglich. Sloweniens Teamchef Matjaž Kek nominierte daher wie ÖFB-Trainer Franco Foda wegen der Rippenverletzung von David Alaba einen dritten Linksverteidiger nach.

apa