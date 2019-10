Meijer schießt gegen Özil: "Ist kein Weltklassespieler"

Marc Atkins, getty

Erik Meijer kritisiert Mesut Özil für sein Defensivverhalten

Fußball-Experte Erik Meijer hat den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil scharf kritisiert. Dieser arbeite defensiv schlicht zu wenig.

"Özil hat nach wie vor eine große Qualität, in der Offensive im Mittelfeld. Aber er arbeitet defensiv zu wenig. Ein Trainer, der viel Wert auf ein gutes Gleichgewicht legt, muss abwägen: Passt Özil zu der Art und Weise, wie ich spielen lassen will?", sagte Meijer in einem Interview gegenüber dem "kicker".

Außerdem kritisierte der TV-Experte den gebürtigen Gelsenkirchener dafür, in den großen Spielen unterzutauchen: "Özil ist kein Weltklassespieler, denn er war in den großen Spielen in neun von zehn Spielen nicht präsent."

Der Ex-Liverpool-Profi legte Özil einen Wechsel in eine andere Liga nahe. "Er muss da spielen, wo er mit seiner individuellen Klasse Spiele entscheiden kann, aber nicht so viel Defensivarbeit gefragt ist." Nach Meijers Einschätzung kämen da zum Beispiel die Ligen in der Türkei oder in China in Frage.