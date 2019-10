Håland weiter im Rennen um Golden-Boy-Award

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Salzburgs Erling Håland ist nach wie vor im Rennen um den Golden-Boy-Award 2019

Die italienische Sportzeitung "Tuttosport" hat ihre Shortlist der Kandidaten für die Auszeichnung als Golden Boy 2019 auf 20 Jungstars reduziert. Red Bull Salzburgs Torjäger Erling Braut Håland findet sich nach wie vor unter den Aspiranten.

Red-Bull-Salzburg-Shootingstar Erling Braut Håland darf sich weiterhin Hoffnungen auf einen ganz speziellen, individuellen Preis mit Prestigecharakter machen. Der 19-jährige Angreifer von Österreichs Serienmeister ist nach wie vor im Rennen um den Award für den Golden Boy 2019.

Die Auszeichnung für den besten U21-Spieler Europas wird traditionell von der italienischen Sporttageszeitung "Tuttosport" vergeben. Im vergangenen Jahr wurde der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt ausgezeichnet, der im Sommer für rund 85 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin wechselte.

Golden Boy 2019: Große Konkurrenz für Salzburgs Håland

De Ligt steht auch heuer wieder auf der Liste der letzten 20, auf der neben ihm und Håland so klingende Namen wie João Félix (Atlético Madrid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Nicolò Zaniolo (AS Roma), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Vinícius Júnior (Real Madrid) oder Phil Foden (Manchester City) aufscheinen. Zum aktuellen Cut "nachnominiert" wurde Ansu Fati. Der erst 16-jährige Flügelstürmer nutzte die Verletzungsmisere beim FC Barcelona und ist seit 31. August der jüngste Liga-Torschütze in der Geschichte der Katalanen.

Der endgültige Gewinner des Golden-Boy-Awards wird durch eine Abstimmung unter mehreren europäischen Medien ermittelt und heuer am 16. Dezember bekanntgegeben.

red