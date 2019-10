Tuchels vergebliche "Jagd" nach dem "perfekten Spiel"

Lintao Zhang, getty

Seit 2018 Trainer von Paris Saint-Germain: Thomas Tuchel

Seit 2018 leitet Thomas Tuchel die Geschicke bei Paris Saint-Germain. Auch wenn der ehemalige BVB-Trainer mit seinen Klubs schon große Partien abgeliefert hat, wartet er noch immer auf das "perfekte Spiel".

"Ich hatte nie eines, war auch noch nie kurz davor und bin immer noch auf der Jagd danach", sagte Tuchel in einem Interview mit dem "Guardian" und ergänzte: "Man hat zu akzeptieren, dass es das perfekte Spiel nicht gibt. Es ist ein bisschen wie bei Sisyphos. Man kommt nie ganz hin."

Zwar gebe es zwischendurch Phasen, in denen er denkt, dass es gerade perfekt läuft, "aber die Anspannung ist so hoch, dass man das gar nicht genießen kann. Fußball ist ein Spiel, in dem viele Fehler passieren, und die Fähigkeit damit umzugehen ist auch eine Qualität", so Tuchel.

Beim 3:0-Sieg gegen Real Madrid in der Gruppenphase der Champions League hatte Tuchel den Hauch eines Gefühls von Perfektion. "Unser letztes Spiel gegen Real Madrid hat mich als Trainer sehr glücklich gemacht. Wichtige Spiele zu gewinnen, kann zu einer großen Zufriedenheit führen. Man fühlt sich großartig und liebt seinen Job in dem Moment."

Thomas Tuchel zahlt hohen Preis für seine Leidenschaft

Doch der Trainerjob hat auch seine Schattenseiten. Um unbemerkt durch Paris laufen zu können, geht Tuchel manchmal um Dunkeln vor de Tür. "Um die Atmosphäre dieser Stadt zu genießen und ein Freiheitsgefühl zu haben", so der 46-Jährige, der betonte: "Es ist ein Job, dem man nur schwer entkommen kann. Für seine Leidenschaft muss man einen hohen Preis zahlen."

Als Jugendtrainer, wie er es beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und FSV Mainz 05 gemacht hat, will Tuchel aber nicht mehr arbeiten: "Wenn man mit 14- oder 15-Jährigen arbeitet, muss man sich zwar nicht mit der Presse und anderen Medien auseinandersetzen, dafür aber mit den Eltern der Spieler, die nur das Beste für ihre Kinder wollen und mit denen man nicht immer einer Meinung ist. Ich weiß nicht, was davon schlimmer ist."