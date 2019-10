José Mourinho vor Unterschrift bei Bayern-Gegner?

Catherine Ivill, getty

José Mourinho (r.) könnte bei Tottenham Hotspur Nachfolger von Mauricio Pochettino (l.) werden

Der portugiesische Star-Trainer José Mourinho steht möglicherweise vor einem Comeback als Coach in England.

Nach Informationen des französischen Portals "SoccerLink" soll Bayerns Champions-League-Gegner Tottenham die Fühler nach "The Special One" ausgestreckt haben. Laut dem Medium haben die Verantwortlichen der Spurs sogar schon mit Mourinho verhandelt.

Bei Tottenham ist aktuell noch Mauricio Pochettino in Amt und Würden. Doch dieser geriet zuletzt mehr und mehr in die Kritik. In der Liga liegen die Spurs nur auf dem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. International gingen die Mannen von Pochettino zuletzt mit 2:7 gegen den FC Bayern baden. Seitdem wurden Stimmen nach einer Entlassung des Argentiniers lauter.

Mourinho ist seit fast einem Jahr ohne Job. Im Dezember 2018 wurde er bei Manchester United entlassen. Ein Indiz für ein baldiges Tottenham-Engagement könnte eine Aussage von Olympique-Lyon-Boss Jean-Michel Aulas sein. Dieser hatte im Zuge einer möglichen Verpflichtung des Portugiesen bekannt gegeben, dass Mourinho bereits einem englischen Klub eine Zusage gegeben habe. Dabei könnte es sich um die Nordlondoner handeln.