Lampard erteilt Pulisic-Wechsel klare Absage

Christof Koepsel, getty

Bei Chelsea derzeit nur Bankdrücker: Christian Pulisic

Der ehemalige BVB-Star Christian Pulisic steht nach einem vielversprechendem Saisonstart beim FC Chelsea mittlerweile nur noch auf dem Abstellgleis bei den Blues. Erst kürzlich äußerte sich der US-Youngster über seine frustrierende Situation in London. Die englische Yellow Press orakelte bereits über einen Winterwechsel des 21-Jährigen. Dem erteilte Chelsea-Coach Frank Lampard am Freitag eine klare Absage.

Auf die Frage, ob der FC Chelsea plane, Pulisic im Winter auszuleihen, hieß die kurze und dennoch bestimmte Antwort Lampards: "Nein!" Der US-Amerikaner müsse "wie jeder andere Spieler im Team im Training hart arbeiten und sich verbessern, um zu verstehen wohin die Reise geht".

In der Premier League kam Pulisic in den vergangenen Wochen kaum noch zum Zug. An den vergangenen vier Spieltagen spielte der ehemalige Dortmunder insgesamt nur zehn Minuten für die Blues. In den bislang sieben Pflichtspielen für Chelsea legte der 21-Jährige vier Treffer auf, ein Tor gelang Pulisic allerdings noch nicht.

Lampard wies darauf hin, dass man einen Youngster wie Pulisic nach seinem Wechsel in die englische Hauptstadt vor den hohen Erwartungen "beschützen müsse, da er noch sehr jung" sei. Im "Big Picture" der Blues spiele der US-Amerikaner auf lange Sicht sehr wohl eine Rolle, so Lampard.

Während Pulisic, der im vergangenen Winter für stolze 64 Millionen Euro vom BVB zum FC Chelsea wechselte, auf der Bank oder der Tribüne schmort, kommen unter Lampard andere Talente zum Zug. Derzeit erhalten mit Tammy Abraham (22), Mason Mount (20), Fikayo Tomori (21) oder Callum Hudson-Odoi (18) gleich vier englische Youngster unter dem ehemaligen Nationalspieler Lampard regelmäßige Startelf-Einsätze.

Mit bereits zehn punkten Rückstand auf den bislang makellosen Tabellenführer FC Liverpool, aber nur zwei Zähler hinter Rang zwei liegend, steht Chelsea derzeit auf dem fünften Rang der Premier League und reitet nach zuletzt vier Pflichtspiel-Siegen in Folge auf einer kleinen Welle des Erfolgs. Am Samstag (16:00 Uhr) empfangen die Blues an der Stamford Bridge Newcastle United.