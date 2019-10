Schnaderbeck fehlt wohl beim EM-Quali-Doppel

APA

Viktoria Schnaderbeck ist derzeit verletzt

Österreichs Frauen-Nationalteam muss in den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen des Jahres möglicherweise auf Kapitänin Viktoria Schnaderbeck verzichten.

Die verletzte Arsenal-Legionärin wurde am Mittwoch von Teamchef Dominik Thalhammer nicht in den vorläufigen 19-Frau-Kader nominiert und befindet sich nur auf der Abrufliste. Vier Spielerinnen werden allerdings noch nachnominiert.

Der ÖFB-Lehrgang beginnt am 4. November in Bad Tatzmannsdorf. Die mit zwei Siegen in die Quali-Gruppe G gestartete ÖFB-Auswahl bekommt es am 8. November in Skopje mit Nordmazedonien zu tun und empfängt am 12. November in der BSFZ Arena Kasachstan.

Schnaderbeck plagen weiterhin Muskelbeschwerden im Oberschenkel. Sie hatte auch schon zuletzt beim 1:0-Sieg in Serbien passen müssen.

