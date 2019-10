Furioser Dreierpack: Pulisic-Gala lässt FC Chelsea jubeln

Jan Kruger, getty

Ex-BVB-Star Christian Pulisic erzielte für den FC Chelsea einen Hattrick

Nachdem er sich wochenlang mit der Rolle des Reservisten begnügen musste, ist der ehemalige BVB-Youngster Christian Pulisic nun endlich in der Premier League angekommen. Den jüngsten 4:2-Auswärtssieg des FC Chelsea gegen den FC Burnley besorgte er mit einem Dreierpack fast im Alleingang.

"Es ist unfassbar, ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben", kommentierte der 21-Jährige die eigene Leistung nach dem ersten Hattrick seiner Karriere: "Das waren tolle Tore. Es ist schwer zu sagen, welches mir am besten gefallen hat."

Beim Auswärtsspiel in Burnley brachte der Flügelstürmer sein Team durch zwei starke Sololäufe schon vor der Pause mit einem Doppelpack auf Kurs (21., 45.). Nach dem Seitenwechsel gelang ihm per Kopf dann der dritte Treffer (56.) , ehe Mitspieler Willian sogar auf 4:0 erhöhte (58.). Erst in der Schlussphase erwachten die "Clarets" und kamen noch einmal auf 2:4 heran.

Auch Teammanager Frank Lampard war hochzufrieden mit der Leistung des Neuzugangs: "Ich bin sehr glücklich für ihn. Wegen der hohen Ablösesumme wurde viel über Christian gesprochen. Er hat als Joker zuletzt überzeugt und deshalb hatte er eine Chance verdient. Das war eine fantastische Leistung von ihm heute."

Pulisic war bereits im vergangenen Winter für 64 Millionen Euro offiziell nach London gewechselt. Nachdem er in der letzten Rückrunde auf Leihbasis zunächst weiter für Borussia Dortmund spielte, verpasste er bei den Blues zu Saisonbeginn oftmals den Sprung in die Anfangsformation.

Vor einem Monat hatte er deshalb noch öffentlich über seinen Frust gesprochen. Diese entbehrungsreiche Anfangszeit auf der Insel hat der US-Amerikaner noch nicht vergessen. Er gab sich trotz der Gala-Vorstellung zurückhaltend: "Ich muss mich weiter beweisen und hart an mir arbeiten. Ich will auf dem Feld stehen, der Mannschaft helfen und meinen Stempel hinterlassen."