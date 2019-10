Legat nach Trainer-Aus: "... kriege das kalte Kotzen"

View this post on Instagram

Wenn ich die aktuelle Berichterstattung lese, dann kriege ich das kalte Kotzen!!! Hier kommt die Wahrheit: Ja, es ist richtig, dass ich seit heute nicht mehr Trainer des TuS Bövinghausen bin. Warum??? Mit liegen zahlreiche, hochinteressante TV-Anfragen vor. Ich wäre somit in den nächsten Monaten regelmäßig beim Training und bei Spielen des TuS Bövinghausen verhindert gewesen. Ich habe daher am heutigen Nachmittag schweren Herzens meinen Präsidenten um Vertragsauflösung gebeten. Wer mich kennt, weiß wie schwer mir diese Entscheidung gefallen ist. Der TuS Bövinghausen ist wie eine Familie für mich. Ajan ist mein Freund und ich hätte gerne mit ihm gemeinsam die Ziele des TuS verwirklicht. Leider kann ich mich nicht teilen. Ein Thorsten Legat macht alles immer zu 100%, oder gar nicht! Da die Ziele des Vereins mir sehr wichtig sind, habe ich entschieden, Platz zu machen, für jemanden der in dieser Situation mehr Zeit hat, sich um die Mannschaft zu kümmern. Da mein Sohn Nico nach wie vor Teil der Mannschaft bleibt, werde ich die weitere Entwicklung gespannt verfolgen und wünsche meinen Jungs sportlich und persönlich den maximalen Erfolg!“ #wahrheit #tusbövinghausen #legat #tv #familie #ganzodergarnicht Achtungsvoll Thorsten Legat 👍