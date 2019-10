"Persönliche Gründe!" 1. FC Köln bestätigt Veh-Aus

Stuart Franklin, getty

Armin Veh hört beim 1. FC Köln auf

Nachdem sich die Anzeichen in den letzten Wochen immer mehr verdichteten, herrscht nun Gewissheit: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und sein Geschäftsführer Armin Veh gehen spätestens nach Saisonende 2019/2020 getrennte Wege.

Das bestätigte der kriselnde Aufsteiger am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Demzufolge werde der 58-Jährige sein Amt spätestens zum 1. Juli 2020 "aus persönlichen Gründen" niederlegen.

Köln-Präsident Dr. Werner Wolf äußerte sich bereits zu der Personalentscheidung: "Der FC respektiert Armin Vehs persönliche Entscheidung. Er hat als sportlich Verantwortlicher den FC mit seinem Team 2019 zum direkten Wiederaufstieg geführt und den Kader verstärkt. Wir schätzen es, dass er nicht gepokert oder auf Zeit gespielt, sondern uns frühzeitig und offen über seinen Entschluss informiert hat."

Armin Veh, der zuvor jahrelang als Cheftrainer in der Bundesliga unterwegs war, hatte den Geschäftsführerposten in der Domstadt im Dezember 2017 übernommen und im Sommer die Rückkehr in die Erstklassigkeit gefeiert.

Armin Veh selbst wird auf der Klubhomepage mit den Worten zitiert: "Der FC ist ein besonderer Klub mit tollen Mitarbeitern. Auch deshalb ist es mir wichtig, für Klarheit zu sorgen. Der FC hat nun Planungssicherheit und genügend Zeit, den richtigen Mann für meine Nachfolge zu finden. Ich werde alles tun, damit wir mit dem FC unsere Ziele erreichen."