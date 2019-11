St. Pölten feiert Kantersieg gegen WSG Tirol

APA

St. Pölten kann zu Hause wieder siegen

Mit einem Traumstart dank Husein Balic hat der SKN St. Pölten endlich wieder einen Heimsieg in der Bundesliga gefeiert. Balic leitete am Samstag mit einem schnellen Doppelpack (1., 9.) den 5:1-Erfolg gegen WSG Tirol ein. Mit seinem höchsten Sieg in der Bundesligageschichte verbesserte sich der SKN zumindest bis Sonntag auf Rang sieben.

Kwang-ryong Pak erzielte beim ersten Heimsieg seit 8. Dezember 2018 bzw. nach 13 Ligaspielen ohne vollen Erfolg ebenfalls zwei Tore (22., 85.), Daniel Luxbacher steuerte per Foulelfmeter das 4:1 (58.) bei. Benjamin Pranter gelang in der 33. Minute der Ehrentreffern.

Beide Trainer setzten auf dieselbe Startelf wie am vergangenen Wochenende. Bei St. Pöltens Alexander Schmidt kam das nach dem 1:0 gegen Rapid nicht überraschend, bei Thomas Silberberger dagegen schon. Der WSG-Coach hatte nach dem 0:4 gegen Altach und einer "knallharten" Ansprache an die Mentalität seiner Spieler appelliert, gefruchtet hat es nicht.

St. Pölten gelang ein Traumstart, begünstigt durch ganz schwaches Defensivverhalten der Gäste. Nach Vorarbeit von Pak brachte Balic, schon gegen Rapid Siegtorschütze, sein Team bereits nach 57 Sekunden in Führung. Auch sein zweiter Torschuss saß, nachdem die Wattener den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich gebracht hatten. Die Tiroler vergaben erst danach durch Kelvin Yeboah per Kopf ihre erste Torchance (20.), wenig später erhöhte Pak auf 3:0 (22.).

Danach erfingen sich die Tiroler, standen defensiv besser und belohnten sich auch. Pranter verkürzte mit einem Freistoß aus gut 20 Metern auf 1:3 (33.).

Nach der Pause hatte St. Pölten wieder alles im Griff und erhöhte nach Foul von Florian Buchacher an Sandro Ingolitsch durch Luxbacher (58.) auf 4:1. Im Finish verwertete Pak einen Meisl-Pass mit dem Oberschenkel zum Endstand. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte gelangen dem SKN damit fünf Treffer, nachdem die Ausbeute in dieser Saison bis dato mit nur neun Toren in 13 Spielen eher bescheiden gewesen war.

