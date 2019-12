Austria: Flaggen-Übeltäter vom Derby ausgeforscht

GEPA pictures/ Christian Ort

Der Austria-Sektor beim Wiener Derby im Allianz-Stadion

Jener Mann, der beim 330. Wiener Derby im Allianz-Stadion eine Flagge mit rechtsradikaler Symbolik gehisst hatte, wurde von Austria Wien ausgeforscht.

Ein Banner sorgte während des Wiener Derbys zwischen Rapid und Austria am Sonntagnachmittag im Allianz-Stadion für Empörung. Die Fahne im Gästesektor erinnerte vom Design her an eine Reichskriegsflagge und wurde noch während des Spiels abgenommen. Auf dem Banner war außerdem der Schriftzug "Unsterblich" zu lesen. Dabei handelte es sich um einen Fanclub der Austria, dem dieser Status jedoch im Jänner 2013 entzogen wurde.

Einen Tag nach dem 330. Wiener Derby meldeten die "Veilchen", dass der Übeltäter ausgeforscht werden konnte. "Jener Mann, der das Transparent im Allianz-Stadion aufgehängt hatte, wurde mittels Videoüberwachung noch am Sonntag ausgeforscht. Er hat seit der Saison 2012/13 ein Hausverbot in der Generali-Arena, jetzt wird auch ein bundesweites Stadionverbot beantragt", hieß es in einer Aussendung.

Fahnen-Übeltäter ausgeforscht. Er hat seit der Saison 2012/13 ein von der Austria ausgesprochenes Hausverbot für die Generali-Arena. Ein bundesweites Stadionverbot seitens Bundesliga wurde beantragt. #scrfak — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 9. Dezember 2019

"Als Klub haben wir eine sehr klare Linie, was dieses Thema betrifft und werden davon auch keinen Millimeter abweichen. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass die Behörden derartige Fälle strikt verfolgen und strenge Strafen aussprechen", so der Verein weiter.

