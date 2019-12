"Mehrere Anfragen": Žulj denkt an Winter-Wechsel

GEPA pictures/ Philipp Brem

Anderlecht-Legionär Peter Žulj bangt um seinen Platz im Nationalteam

Beim RSC Anderlecht ist Peter Žulj meist nur Reservist, die Gefahr, die EURO im kommenden Sommer zu verpassen damit imminent. Daher steht ein Transfer im Jänner im Raum.

Seit seinem Wechsel vor einem Jahr von Sturm Graz zum RSC Anderlecht ist Spielmacher Peter Žulj in Belgien nicht wirklich glücklich geworden. Vergangenes Frühjahr verlor er nach dem Grunddurchgang seinen Stammplatz und auch in der aktuellen Saison war er im Herbst meist nur Teilzeitkraft. In 23 Pflichtspielen kam er 13 Mal zum Einsatz, stand nur sieben Mal in der Startelf. Zuletzt zwei Tage vor Weihnachten, beim 2:0-Heimsieg gegen Meister Genk.

Žulj arbeitet beim belgischen Rekordchampion bereits unter dem dritten Cheftrainer. Fred Rutten hatte Anfang Jänner kurz vor der Verpflichtung des Oberösterreichers übernommen und wurde drei Monate später entlassen. Nachfolger Simon Davies schaffte es genauso lange, seit Oktober ist Frank Vercauteren am Ruder.

Wie lange noch, bleibt anzuwarten, denn als Tabellenzehnter droht dem ehemaligen Vorzeigeklub aus dem Brüsseler Vorort Anderlecht das Verpassen des oberen Playoffs. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt vor dem Gastspiel am Freitagabend (20:30 Uhr) beim Dritten Royal Antwerpen acht Punkte.

Anderlecht-Legionär Peter Žulj: "Bei der EM will ich unbedingt dabei sein"

Angesichts der wenig zufriedenstellenden Situation beschäftigt sich Žulj kurz vor Öffnung des Winter-Transferfensters auch mit einem Vereinswechsel. "Ich habe mehrere Anfragen", bestätigte der 26-Jährige gegenüber der "Kronenzeitung". Innerhalb Belgiens komme ein Wechsel für ihn allerdings nicht infrage: "Da spiele ich ja schon beim besten Klub."

Žuljs Hauptmotivation seiner Wechselgedanken ist die EURO 2020 im kommenden Sommer. Aufgrund seiner Reservistenrolle in Anderlecht, hatte er im Herbst seinen Platz im Nationalteam verloren. "Bei der EM-Endrunde will ich unbedingt dabei sein", betonte Žulj. Sein letzter Einsatz im ÖFB-Team datiert vom 24. März, bei der 2:4-Niederlage in Israel.

red