DIETMAR STIPLOVSEK, APA

Puschl absolvierte drei Einsätze für Altach

Der SCR Altach hat den Vertrag mit dem erst im Sommer geholten Matthias Puschl vorzeitig aufgelöst.

Der 23-jährige Flügelspieler wird künftig in der 2. Liga beim SV Lafnitz spielen, wie der Bundesligist am Donnerstag vermeldete. Puschl absolvierte im Herbst für Altach drei Einsätze in der Bundesliga.

