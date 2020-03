Mega-Sperre für Monaco-Profi

AFP/SID/PASCAL GUYOT

Gelson Martins wird der AS Monaco lange fehlen

Weil er einen Schiedsrichter geschubst hat, ist Gelson Martins von der Disziplinarkommission des französischen Fußballverbandes für sechs Monate gesperrt worden.

Die Sperre des portugiesischen Nationalspielers, der für die AS Monaco aufläuft, gilt rückwirkend vom 6. Februar an bis August und für alle Wettbewerbe in Frankreich.

Bei Monacos 1:3 in der Liga bei Olympique Nimes am 1. Februar hatte der 24-jährige Martins Schiedsrichter Mickael Lesage zweimal geschubst. Der Unparteiische hatte zuvor Martins' Teamkollegen Tiemoue Bakayoko mit Rot vom Feld geschickt - auch Martins sah für seine Entgleisung die Rote Karte.

Martins war im Januar 2019 von Atlético Madrid nach Monaco gewechselt. Zunächst spielte er auf Leihbasis für den Klub des ehemaligen Bundesligaprofis Benjamin Henrichs, im Sommer unterschrieb er dann einen Vertrag über fünf Jahre.