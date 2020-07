Baumann "absolut" von Kohfeldt überzeugt

nph / Kokenge via www.imago-images.de

Frank Baumann (re.) und Werder setzen weiter auf Florian Kohfeldt

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will nach dem verhinderten Absturz in die Zweitklassigkeit an Trainer Florian Kohfeldt festhalten.

"Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen, auch in schwierigen Phasen. Er hat in dieser Saison gezeigt, dass er auch schwierige Situationen meistern kann. Deshalb gibt es für mich da keine Frage. Ich bin weiter absolut von ihm überzeugt", sagte Sportchef Frank Baumann nach dem 2:2 (1:0) im Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim.

In den kommenden Tagen will Bremen das "Katastrophenjahr" (Kohfeldt) analysieren. Baumann geht aber davon aus, dass der Trainer, dessen Vertrag bis 2023 läuft, "auch die Lust hat, den Weg weiterzugehen. Er hat definitiv genug Power".