Lewy, Sancho und Co.: Die Top-Elf der Bundesliga-Saison

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Robert Lewandowski (l.) und Achraf Hakimi zeigten besonders starke Leistungen

Die Saison 2019/2020 der Fußball-Bundesliga konnte mit mehrwöchiger Verspätung erfolgreich beendet werden. Die Aussetzung des Spielbetriebs für knapp zwei Monate aufgrund der Corona-Pandemie war ein Novum in der deutschen Fußball-Geschichte. Umso erfreulicher aus Sicht der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der 18 Erstligisten, dass die Saison mit neun Spieltagen innerhalb von knapp sechs Wochen noch fortgesetzt werden konnte.

Nach 34 Spieltagen stand der FC Bayern München einmal mehr als der große Gewinner fest. Der Rekordmeister sicherte sich seine achte Deutsche Meisterschaft in Folge. Eine Erfolgsserie, die ihresgleichen sucht. Zu den weiteren großen Gewinnern der Bundesliga zählten unter anderem Borussia Mönchengladbach, die mit dem Erreichen von Platz vier die Rückkehr in die Champions League klarmachten, der SC Freiburg, der mit seinen bescheidenen Mitteln wieder einmal einen hervorragenden achten Tabellenplatz erreichte sowie der 1. FC Union Berlin, der in seiner ersten Bundesliga-Saison überhaupt Elfter wurde und den nie gefährdeten Klassenerhalt sicherte.

Neben dem FC Bayern zeigten vor allem auch Borussia Dortmund und RB Leipzig konstant starke Leistungen. Schon vor der pandemiebedingten Unterbrechung der Bundesliga nach 25 von 34 Spieltagen war ein klarer Trend absehbar.

Vor der Aussetzung des Spielbetrieb nach dem 8. März belegten die Bayern bereits mit vier Punkten Vorsprung den ersten Platz, gefolgt vom BVB, Leipzig, Gladbach und Bayer Leverkusen. Diese Top Fünf sollte auch am Saisonende am letzten Juni-Wochenende noch ganz oben stehen.

Auch in vielen aussagekräftigen Statistiken lagen die Top-Vereine der Liga schon bei der Spielbetriebs-Unterbrechung ganz vorne mit dabei. Beim Blick auf die Effizienztabelle der Bundesliga beispielsweise wird deutlich, dass Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig am treffsichersten mit ihren Torchancen umgingen und daher auch mit Abstand die erfolgreichen Offensivreihen der Liga stellten. Den Bayern gelang am letzten Spieltag beim 4:0-Auswärtssieg in Wolfsburg sogar noch das Kunststück, die 100-Tore-Marke zu knacken.

Die Statistik der erfolgreichen Pässe ließ nach 25 Spieltagen vor der Corona-Pause ebenfalls auf den Tabellenstand der Teams schließen. Auch hier lag der FC Bayern mit 89 Prozent erfolgreich gespielten Pässen ganz weit vorne, gefolgt vom BVB aus Dortmund (88 Prozent). Auf den Plätzen folgten mit Leverkusen (87 Prozent), Hoffenheim (85 Prozent), Leipzig und Gladbach (84 Prozent) weitere Mannschaften aus der oberen Tabellenregion.

Im weiteren Verlauf der Saison nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs drückten auch einzelne Spieler der Bundesliga weiter ihren Stempel auf. Als erstes ist hier natürlich Stürmerstar Robert Lewandowski zu nennen, der in der gesamten Saison, egel ob mit oder ohne Zuschauer, auf absolutem Weltklasse-Niveau aufspielte.

Sagenhafte 34 Saisontore standen beim Polen zu Buche, zum fünften Mal in den letzten sieben Saison sicherte er sich damit die Torjägerkanone.

Welche Bundesliga-Stars überzeugten neben dem Torjäger sonst noch auf ihren Positionen? Die Spieler selbst haben darüber abgestimmt und so ihre Top-Elf der Saison 2019/2020 gewählt. Durchgeführt wurde die Wahl von der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV). Alle Spieler der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, den Regionalligen und weitere VDV-Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen.

Die Top-Elf der Bundesliga Saison 2019/2020

Torwart: Manuel Neuer | FC Bayern München | 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen

Hält wieder auf absolutem Top-Niveau. Setzte sich in der Abstimmung knapp gegen Yann Sommer aus Gladbach durch.

Abwehr: Alphonso Davies | FC Bayern München | 80,4 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der Durchstarter des Jahres. Begeisterte mit irren Tempoläufen und begeisternder Unbekümmertheit.

Abwehr: David Alaba | FC Bayern München | 70,6 Prozent der abgegebenen Stimmen

Bildete mit Jérôme Boateng in der Rückrunde ein Wahnsinns-Duo in der Innenverteidigung. Im Abwehrzentrum unter Flick absolut gesetzt.

Abwehr: Mats Hummels | Borussia Dortmund | 40,7 Prozent der abgegebenen Stimmen

Nach der Rückkehr nach Dortmund direkt wieder Anführer und Abwehrchef.

Abwehr: Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | 61,3 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der Wirbelwind auf der rechten Seite des BVB. Absolvierte 33 Spiele, überzeugte dabei sowohl als rechter Außenverteidiger als auch im rechten Mittelfeld. Wechselt zur kommenden Saison zu Inter Mailand nach Italien.

Mittelfeld: Joshua Kimmich | FC Bayern München | 73,2 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der kommende Kapitän der Bayern. Mittlerweile eine feste Größe auf der Sechs, omnipräsent auf dem Platz und mit unermüdlichem Einsatz.

Mittelfeld: Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | 68,0 Prozent der abgegebenen Stimmen

Mit nur 21 Jahren längst Top-Scorer der Werkself. An 18 Toren direkt beteiligt.

Mittelfeld: Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 61,3 Prozent der abgegebenen Stimmen

Flachte zum Ende hin etwas ab, insgesamt aber mit einer herausragenden Saison und Top-Werten in allen Bereichen.

Angriff: Timo Werner | RB Leipzig | 55,7 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der 24-Jährige spielte seine beste Bundesliga-Saison überhaupt, kam an jedem Wochenende zum Einsatz. In 34 Spielen erzielte er 28 Tore. Nach seiner Weltklasse-Saison steht ein spektakulärer Wechsel an. Timo Werner wird sich dem FC Chelsea anschließen.

Angriff: Erling Haaland | Borussia Dortmund | 34,0 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der Wintertransfer schlug beim BVB direkt ein. Die Mega-Bilanz: 15 Spiele, 13 Tore.

Angriff: Robert Lewandowski | FC Bayern München | 87,6 Prozent der abgegebenen Stimmen

Der beste Spieler der Bundesliga. Hat in diesem Jahr realistische Chancen auf den Gewinn des Ballon d'Or.