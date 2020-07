Struber: "Gibt Interesse von anderen Vereinen"

Tom Mulholland via www.imago-images.de

Gerhard Struber hat in Barnsley noch Vertrag bis 2022

Der Salzburger Trainerlegionär Gerhard Struber hat nach dem Klassenerhalt mit dem FC Barnsley Interesse an seiner Person geweckt.

Nach dem umjubelten Klassenerhalt mit Barnsley in der zweithöchsten englischen Liga hat Trainer Gerhard Struber laut eigenen Angaben Aufmerksamkeit geweckt. "Es gibt Interesse von anderen Vereinen", sagte der Salzburger gegenüber dem "Kurier". Er habe sich aber bis dato noch nicht damit beschäftigt. Bei Barnsley steht Struber noch bis Juni 2022 unter Vertrag.

Er müsse mit der Familie im nun anstehenden Urlaub klären, was das Beste für sie sei, betonte der zweifache Familienvater. "Wenn es so bleibt, dass man zwischen England und Österreich nicht reisen kann, kann ich mir nur schwer vorstellen, weiterhin auf der Insel zu arbeiten", meinte Struber. Sollte es jedoch so sein wie vor der Corona-Krise, wolle er in England "den nächsten Schritt machen". Barnsley sei der erste Ansprechpartner, Struber erklärte aber auch: "Ich will eine Mannschaft haben, die wettbewerbsfähig ist und nicht gegen den Abstieg spielt."

Struber war im vergangenen November vom Wolfsberger AC zu Barnsley gewechselt. Den in der League Championship auf den Abstiegsplätzen liegenden Klub führte er nach einem Herzschlagfinale am Mittwochabend zum Klassenerhalt. Barnsleys Punkteschnitt unter Struber hätte über die gesamte Saison gesehen zu einem Platz im gesicherten Mittelfeld gereicht.

apa