Nach Rummenigge-Appell: Wird Lewy doch Weltfußballer?

Robert Lewandowski vom FC Bayern hofft auf den Titel Weltfußballer 2020

Das Magazin "France Football" will aufgrund der Corona-Krise 2020 keinen Weltfußballer küren, die FIFA gab ebenfalls bekannt, dass die Gala "The Best" in diesem Jahr ins Wasser fällt. Nach einem Einwand von Karl-Heinz Rummenigge, Vorstands-Boss des FC Bayern, soll aber zumindest der Fußball-Weltverband nun eine Kehrtwende in Betracht ziehen.

"Ich habe mit Gianni Infantino [Präsident der FIFA, d.Red] kürzlich gesprochen, ob man die Weltfußballerwahl nicht trotzdem durchführen kann. Bei der FIFA denkt man jetzt seriös darüber nach, den Goldenen Ball doch zu verleihen", zitiert die "Bild" Rummenigge.

Der 64-Jährige setzt sich damit in erster Linie für seinen Starstürmer Robert Lewandowski ein. Der Pole spielt eine überragende Saison und gilt als heißer Anwärter auf den Titel. "Ich wünsche Robert, diesen Goldenen Ball dann zu gewinnen. Robert ist in der Form seines Lebens – das sehen wir fast bei jedem Spiel", bestätigt Rummenigge.

Eine Einschätzung, die ein legendärer Angreifer des FC Bayern München teilt: "Aktuell ist Lewy besser! Ich liebe, wie Lionel Messi spielt – das ist Top-top-Level seit über zehn Jahren. Ein Genie! Aber dieses Jahr ist Lewandowski einfach eine Klasse für sich. Er kann einfach alles. Er ist locker, aber macht alle Bälle, die er bekommt, gleich rein. Und er bereitet auch noch Tore vor. Er spielt einfach eine Super-Saison", schwärmt Giovane Elber gegenüber "Bild".

Dass das Lob mehr als berechtigt ist, kann Lewandowski bereits am Freitag untermauern. Dann trifft der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League auf Lionel Messi und den FC Barcelona. Sollten sich die Bayern durchsetzen, dürften Lewandowskis Chancen auf den Weltfußballer-Titel nochmals steigen. Vorausgesetzt, die Ehrung findet tatsächlich noch statt.

Dagegen spricht vor allem, dass nicht alle Ligen ihren Spielbetrieb beenden konnten. Am schwersten wiegt dabei wohl der vorzeitige Abbruch der Spielzeit in der französischen Ligue 1.