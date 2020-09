Debütant Gosens spricht über "Wechselbad der Gefühle"

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Neu im DFB-Team: Robin Gosens

Debütant Robin Gosens hatte bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft einen "gigantischen Abend" - mit einem gar nicht mal so kleinen Schönheitsfleck.

"Das war ein kleines Wechselbad der Gefühle", sagte der 26-Jährige nach dem 1:1 (1:1) in der Nations League gegen Spanien im "ZDF": "Ich bin ultrahappy über mein Debüt, aber es geht mir ordentlich auf den Zünder, dass wir in den letzten Sekunden so ein Eiergegentor bekommen habe."

Gosens, der das 1:0 durch Timo Werner (51.) vorbereitet hatte, spielte beim Ausgleich durch José Gaya (90.+6) eine unglückliche Rolle: Der Pechvogel hob das Abseits auf.

"Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt", sagte der Shootingstar von Atalanta Bergamo: "Ich dachte, wenn ich hinter der Grundlinie bin, bin ich nicht mehr Teil des Spiels, aber scheinbar ist das so."

Dennoch hofft der Sohn eines Niederländers auf seine EM-Chance. "Wir wollen mal immer auf dem Teppich bleiben", sagte er: "Aber wenn man einmal dran schnuppern durfte, will man natürlich immer mehr. EM, WM - das ist das Größte. Aber dafür muss ich wieder eine geile Saison spielen."