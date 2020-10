Petition für Rückkehr der Fans gestartet

unknown

Für Fans in den Stadien wirbt die Petition aus England

Mit einer Petition wollen Fußballfans in England die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien erwirken. Ein entsprechendes Begehren hatte am Dienstagabend bereits über 100.000 Unterstützer gefunden.

Damit muss sich das britische Parlament mit dem Thema beschäftigen. Die Petition fordert die Zulassung von Zuschauern in allen Ligen. Die English Football League (EFL), die die 72 Profiklubs unterhalb der Premier League vertritt, bewarb die Petition offensiv in den Sozialen Medien.

"Trotz der aktuellen Probleme mit COVID lassen Länder wie Frankreich und Deutschland eine gewisse Prozentzahl an Zuschauern bei Fußballspielen zu", heißt es in der Begründung der Petition. Zudem bestünde die Gefahr, dass "kleinere Klubs aus dem Geschäft verschwinden, was einen verheerenden Effekt auf die Menschen hat".

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen in Großbritannien hatte Premierminister Boris Johnson zuletzt erklärt, dass die Aussperrung der Zuschauer noch weitere sechs Monate anhalten könnte. Die Premier League erwartet "verheerende Auswirkungen" durch den Beschluss der Regierung.