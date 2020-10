Mailänder Stadtderby steht auf der Kippe

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Ashley Young hat sich mit Corona infiziert

Ashley Young vom italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 35 Jahre alte Engländer befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte sein Klub mit. Der Test war am Samstag durchgeführt worden. Young ist der sechste Spieler bei Inter, der sich mit dem Virus infizierte.

Inter soll am kommenden Samstag im Stadtderby auf den AC Mailand treffen. Die Austragung des Spiels ist allerdings weiter fraglich. Auch Milans infizierte Abwehrspieler Leo Duarte und Matteo Gabbia befinden sich in häuslicher Quarantäne. Dagegen kehrte Zlatan Ibrahimovic nach zwei negativen Tests am Sonntag ins Training der Rossoneri zurück.