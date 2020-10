Kehl kritisiert BVB-Stars: "So können wir nicht auftreten"

Revierfoto via www.imago-images.de

Sebastian Kehl fand nach dem Spiel deutliche Worte

Nach der bitteren 1:3-Niederlage bei Lazio Rom regierte bei den Protagonisten von Borussia Dortmund nach Spielende der Frust. Die Stimmen zum Champions-League-Auftakt des BVB in der italienischen Hauptstadt:

Lucien Favre (Trainer BVB): "Wir sollten mehr Geduld haben, zu verteidigen. Da spreche ich nicht von der Abwehr. Das 0:1 war ein Geschenk, da müssen wir ruhig bleiben. Wir hatten die Chancen, aber letztlich waren wir nicht da. Wir haben nicht gut gespielt. Wir wollten so nicht so starten. Man kann ein Spiel verlieren, weil wir nochmal gegen Lazio spielen. Wir haben noch andere Spiele, wir schaffen das. Aber ich bin enttäuscht."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung BVB): "Das war eine desolate Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten haben wir immerhin versucht, noch die eine oder andere Chance herauszuspielen. Letztlich können wir so in der Champions League so nicht auftreten. Wir haben keine Zweikämpfe geführt. Wir hatten heute einige Ausfälle, einige Spieler haben nicht einmal annähernd ihr Niveau erreicht. Wenn wir uns nicht steigern, haben wir in der Gruppe keine Chance. Wir haben am Wochenende das Derby, dort müssen wir uns ganz, ganz anders präsentieren. Sonst werden das ganz ungemütliche Wochen."

Marco Reus (Kapitän des BVB): "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht zielstrebig genug, waren nicht kompakt. Wir waren einfach schlecht. Ihr stellt euch das immer so einfach vor, aber Lazio hat auch gute Spieler. Aber natürlich ist das nicht unser Anspruch. Wir hatten wenige Spieler im vordersten Drittel, die torgefährlich sein konnten. Wir haben alles vermissen lassen - das ist schlecht in einem Champions-League-Spiel."

Simone Inzaghi (Trainer Lazio Rom): "Diese Gruppe wird bis zum Ende offen bleiben. Dortmund bleibt für mich der Favorit, weil sie wirklich eine großartige Mannschaft sind. Ich war natürlich glücklich darüber zu sehen, wie mein Team gegen Dortmund gespielt hat. Wir haben uns als Team gegenseitig geholfen. Wir haben am Samstag unsere Lektion gelernt, als wir gegen Sampdoria verloren haben. Ich bin mit der Arbeit der Mannschaft sehr zufrieden, wir hätten sogar noch mehr Tore erzielen können."

Ciro Immobile (Lazio-Stürmer und Ex-BVB-Spieler): "Es war ein emotionaler Abend für mich. Wir hatten ein perfektes Spiel und sind darüber glücklich. Dortmund hat eine großartige Mannschaft. Wir brauchten eine großartige Leistung, um sie zu schlagen. Wenn wir so spielen wie heute Abend, können wir jeden in dieser ausgeglichenen Gruppe schlagen."

Francesco Acerbi (Abwehrspieler Lazio Rom): "Dortmund hat super Spieler im Team. Wir mussten heute als Mannschaft funktionieren - und das haben wir heute Abend getan."