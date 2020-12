Werner und Havertz kommen spät: Chelsea tritt auf der Stelle

David Klein via www.imago-images.de

Giroud (re.) erzielte die Führung für die Blues

Bank statt Startelf: Seine anhaltende Torflaute hat Timo Werner beim FC Chelsea aus der Mannschaft getrieben.

Beim 1:1 (1:0) gegen Aston Villa am Montag war für den deutschen Nationalspieler im Sturm der Blues zunächst kein Platz mehr. Werner wurde erst in der 72. Minute eingewechselt.

Werner, zuletzt 651 Pflichtspielminuten ohne Treffer, sah zu, wie Routinier Olivier Giroud das Führungstor erzielte (34.). Anwar El-Ghazi (50.) glich für die Gäste aus. Auch Kai Havertz saß erneut nur auf der Bank und wurde zusammen mit Werner in der 72. Minute eingewechselt, Antonio Rüdiger spielte in der Innenverteidigung. Chelsea verbesserte sich mit dem Punkt, der auf dem Weg in Richtung Champions League deutlich zu wenig ist, auf den sechsten Tabellenplatz.

"Ob mit oder ohne Ball - Timo hat uns nicht genug gegeben", hatte Teammanager Frank Lampard zuletzt über Werner gesagt: "Wir müssen ihm Zeit geben, es ist eine andere Liga. Aber wir müssen mit ihm schnell dorthin kommen, wo wir hinwollen."