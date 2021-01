Salzburg-Verteidiger Onguéné wechselt nach Genua

APA (EXPA/Haumer)

Neuer Verein für den Abwehrspieler

Abwehrspieler Jérôme Onguéné wechselt von Red Bull Salzburg zum CFC Genoa. Vorerst gilt der Transfer leihweise, die Italiener haben sich aber eine Kaufoption gesichert.

Der italienische Erstligist Genoa CFC hat Salzburgs Innenverteidiger Jérôme Onguéné verpflichtet. Der kamerunisch-französische Spieler wechselt leihweise zum Serie-A-Klub, der sich ein Optionsrecht auf eine feste Verpflichtung nach Zahlung einer Ablöse von fünf Millionen Euro offen hält. Das teilte der Verein in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Onguéné traf am Donnerstag zu den Medizinchecks in Genua ein.

>> Die kompletten Karrierestatistiken von Jérôme Onguéné in der weltfussball-Datenbank

Onguéné, der im Juni 2018 vom VfB Stuttgart zu Österreichs Serienmeister gewechselt war, hatte bei den Salzburgern noch einen bis zum 31. Mai 2022 laufenden Vertrag. Genoa will mit ihm den Kader aufstocken. Der ligurische Klub besetzt mit 14 Punkten Platz 17 der Serie-A-Tabelle.

apa