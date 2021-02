Wenger: "Thiago zerstört die Stärke von Liverpool"

Michael Regan via www.imago-images.de

Thiago Alcántara feierte seine Champions-League-Premiere für den FC Liverpool

Thiago Alcántara liefert nach seinem Wechsel zum FC Liverpool noch nicht den gewünschten Input und hinkt seinen Topjahren beim FC Bayern weit hinterher. Trainerroutinier Arsène Wenger spricht sogar davon, dass der Iberer den Reds ihrer Stärken im Mittelfeld beraubt.

Am Dienstagabend absolvierte Thiago Alcántara im Trikot des FC Liverpool seine erste Champions-League-Partie. Beim 2:0-Sieg im Achtelfinalhinspiel gegen RB Leipzig spulte der Ballstratege 72 Minuten ab und lieferte eine zufriedenstellende Leistung ab. Dass sich Thiago aber noch lange nicht in Bestform befindet, ist auch Arsène Wenger aufgefallen.

Und in seiner Funktion als "beIN Sports"-Experte schlägt der Elsässer keineswegs sanfte Töne an. "Thiago stellt für mich das typische Problem eines Trainers da", legte Wenger mit seiner Analyse über die sportliche Momentaufnahme des ehemaligen Starspielers des FC Bayern los.

"Liverpool war sehr hungrig und aggressiv im Mittelfeld. Als Trainer denkt man: 'Jetzt will ich das Team besser machen und hole einen technischen Spieler'", versetzte sich Wenger in die Lage von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Die Arsenal-Vereinslegende erkennt in diesem Vorgehen aber sogleich das größte Problem, das mit der Thiago-Verpflichtung einhergeht.

"Wenn man einen technischen Spieler holt, verliert man die Aggressivität im Mittelfeld und man zerstört ein bisschen die Stärke von Liverpool", so Wenger. Gegen Leipzig habe Liverpool weniger Möglichkeiten, den Ball zurückzuerobern, was das Leid des Englischen Meister vergrößere. "Also manchmal, wenn man die Mannschaft verbessern will, nimmt man der Mannschaft auch etwas weg."

Thiago fehlte dem FC Liverpool wochenlang

Nachdem sich Thiago dazu entschieden hatte, seinen Vertrag beim FC Bayern nicht zu verlängern, trennten sich die Wege nach sieben Jahren. Den 22 Millionen Euro, die Liverpool als Ablöse aufgefahren hat, konnte der 29-Jährige bis heute wenn überhaupt nur in Ansätzen gerecht werden.

Zur Verteidigung Thiagos darf allerdings nicht vergessen werden, dass er dem FC Liverpool insgesamt 21 Pflichtspiele nicht zur Verfügung stand. Nachdem er Ende September positiv auf das Coronavirus getestet wurde, foulte ihn Evertons Richarlison im Merseyside Derby kurze Zeit später so schwer, dass er wochenlang mit einer Knieverletzung an der Ausübung seines Berufs gehindert wurde.