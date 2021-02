Klopp atmet auf! FC Liverpool beendet Negativserie

Shaun Botterill via www.imago-images.de

Firmino traf zum entscheidenden 2:0

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ihre Negativserie in der Premier League beendet und nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Bei Sheffield United setzten sich die Reds am Sonntagabend mit 2:0 (0:0) durch.

Durch den Sieg rückte der amtierende Meister wieder näher an die Champions-League-Plätze heran. Mit jetzt 43 Zählern belegt Liverpool weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Tabellenfünften FC Chelsea beträgt einen Punkt, bis zum Tabellenvierten West Ham United sind es zwei Zähler.

Liverpool dominierte das Geschehen an der Bramall Lane von Beginn an, scheiterte aber immer wieder am überragenden United-Torhüter Aaron Ramsdale.

Kurz vor der Halbzeit fiel auf der anderen Seite aus heiterem Himmel das Tor für die Gastgeber. Der Ex-Schalker Ozan Kabak beförderte den Ball unglücklich ins eigene Netz (36.). Allerdings entschieden die Unparteiischen in dieser Szene auf Abseits und gaben den Treffer nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Reds am Drücker. Nur belohnten sie sich diesmal auch für ihr zielgerichtetes Spiel. Eigengewächs Curtis Jones erzielte nur drei Minuten nach Wiederbeginn das 1:0.

Ex-Bundesligaprofi Roberto Firmino besorgte in der 64. Minute nach einer feinen Einzelleistung das vorentscheidende 2:0. Der Brasilianer tänzelte durch Sheffields Abwehr und ließ Ramsdale mit seinem glücklich abgefälschten Schuss keine Chance. In der Folge verwalteten die Gäste ihre komfortablen Vorsprung.