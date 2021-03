DFL setzt Taskforce-Empfehlungen um

unknown

Die DFL priorisiert vier Schritte

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) treibt die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der "Taskforce Zukunft Profifußball" voran.

Wie die DFL am Donnerstag im Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung mit den 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga mitteilte, sollen vier Schritte in den kommenden Monaten priorisiert angegangen werden.

Demnach werde sich die DFL auf internationaler Ebene verstärkt für Reformen hinsichtlich der finanziellen Rahmenbedingungen einsetzen. Unter Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist zudem die Entwicklung eines Konzepts geplant, wie die Profiklubs den deutschen Frauenfußball verstärkt fördern können.

Außerdem werden für die Erst- und Zweitligisten künftige Nachhaltigkeits-Standards einschließlich sogenannter ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erarbeitet, dabei soll auch die Karriereförderung von Frauen im Fußball eine Rolle spielen. Die Kriterien für den Dialog zwischen Klubs und Fans sollen darüber hinaus weiterentwickelt werden.

Bereits Mitte Februar hatte das DFL-Präsidium basierend auf dem Abschlussbericht der Taskforce erste Maßnahmen eingeleitet. Es wurde ein interdisziplinärer Beirat mit externen Fachleuten ins Leben gerufen und eine Arbeitsgruppe zur Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität des Profifußballs gegründet.

Der Anfang Februar präsentierte Ergebnisbericht der Taskforce beinhaltet 17 Handlungsempfehlungen und eine Zielsetzung für das Jahr 2030 mit Blick auf die Entwicklung in den Bereichen Sport, gesellschaftliche Verankerung sowie nachhaltiges Wirtschaften.

Die DFL betonte, dass die nun priorisierten vier Schritte die Relevanz der anderen Handlungsempfehlungen nicht schmälerten, Maßnahmen angesichts ihrer Komplexität aber nur schrittweise umgesetzt werden könnten.