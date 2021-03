Thiago: Krise "nicht in schlimmsten Albträumen erwartet"

Szilvia Micheller / Matthias Koch via www.imago-im

Thiago (r.) zeigte gegen Leipzig eine gute Leistung

Mittelfeldspieler Thiago dürfte sich seinen Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool anders vorgestellt haben. Mit den Reds steckt der Spanier inmitten einer schweren Premier-League-Krise. Der jüngste Erfolg in der Champions League gegen RB Leipzig (2:0) gebe aber Auftrieb, so der Ex-Münchner.

"Das ist wie eine positive Spritze für unsere Moral", beschrieb Thiago seine Gefühle nach dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse gegenüber Vereinsmedien: "Ich denke, wir haben es uns verdient, ein wenig zu feiern und zufrieden zu sein." Mit der neuen Energie im Rücken wolle er die restlichen Spiele dieser Saison nun erfolgreich bestreiten.

In der englischen Premier League hinkt der Meister derzeit meilenweit hinterher, muss gar um die Qualifikation für die Europa League zittern. Zehn Spieltage vor Schluss belegt Liverpool lediglich Platz acht.

"Es ist eine schwere Zeit für uns alle, weil wir nicht in unseren schlimmsten Albträumen erwartet haben, dass wir in der Premier League in dieser Situation stecken würden", bekannte Thiago. "Aber wir geben unser Bestes und wollen in jedem Training besser werden." Die Leistung gegen Leipzig zeige, dass es vorwärts gehe.

Thiago, der seit seiner Ankunft bei den Reds immer wieder in der Kritik stand, durfte gegen Leipzig etwas offensiver im Mittelfeld agieren. Der Brasilianer Fabinho räumte vor der Abwehr im defensiven Mittelfeld ab. "Natürlich" habe Thiago es genossen, diese Rolle einzunehmen, "weil man immer näher am Tor ist, Chancen kreieren und Tore erzielen kann".

Der Mittelfeldstratege war so an beiden Toren des FC Liverpool beteiligt und zeigte eine gute Leistung, auf die es nun aufzubauen gilt. Die Rückkehr des lange verletzten Fabinho werde das Team nun zusätzlich stabilisieren, so Thiago: "Er ist ein großartiger Spieler."