Ex-Trainer Grabherr wird Sportchef in Altach

Werner Grabherr kehrt im Juni zum SCR Altach zurück

Werner Grabherr wird neuer Sportlicher Leiter von Bundesligist SCR Altach. Wie die Vorarlberger am Donnerstag bekanntgaben, tritt der 35-Jährige am 1. Juni die Nachfolge von Christian Möckel an. Ende März hatte der Klub erklärt, den Vertrag mit dem Deutschen nicht zu verlängern. Grabherr fungierte in Altach unter anderem bereits als Marketingleiter (2012 bis 2018) und Cheftrainer (2018/19).

Der studierte Betriebswirt Grabherr, der selbst rund ein Dutzend Spiele für Altach in der zweiten Liga absolvierte, ist Inhaber der UEFA Pro Lizenz und aktuell im Olympiazentrum Vorarlberg in der Fachverbandsunterstützung tätig. Er soll laut Altach "unter anderem das Scouting weiterentwickeln und die Rahmenbedingungen schaffen, um in Altach erfolgreichen Fußball zu spielen".

"Werner bringt vielfältige Kompetenzen für diese Position mit und ist im Herzen ein SCRA'ler. Er hat die höchste Trainerausbildung und ein Hochschulstudium als Betriebswirt absolviert. (...) Mit seinen Fähigkeiten, seinem Fleiß und seinem Blick aufs Ganze wird er maßgeblich zur Weiterentwicklung des SCR Altach beitragen", zeigte sich Geschäftsführer Christoph Längle überzeugt.

