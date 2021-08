Nach Gold-Cup-Triumph: So plant Schalke mit Hoppe

Carlos Eduardo Ramirez via www.imago-images.de

Die US-Amerikaner gewannen den Gold Cup

Matthew Hoppe hat die komplette Saisonvorbereitung mit dem Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 verpasst, und war auch bei den ersten beiden Saisonspielen der Gelsenkirchener nicht zugegen. Stattdessen feierte die Sturmhoffnung mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft einen riesigen Erfolg, indem er in der Nacht zu Montag beim Gold Cup triumphierte.

Beim 1:0 n.V. stand Hoppe 120 Minuten lang für die US-Boys auf dem Feld, wurde erst in der Schlussminute von Nationaltrainer Gregg Berhalter ausgewechselt. Der Gewinn des Kontinentalwettbewerbs in Nord- und Mittelamerika ist der größte Erfolg in der bisherigen Profi-Karriere des 20-Jährigen.

Hoppe war beim Gold Cup fünfmal für die USA im Einsatz, es waren seine ersten A-Länderspiele überhaupt. Im Viertelfinale gegen Jamaika erzielte er vor einer Woche das entscheidende 1:0.

Der FC Schalke 04 hat am Montag bekanntgegeben, wie er fortan mit seinem Turniersieger für den weiteren Sommer plant. Nach Angaben des Klubs wird der Angreifer noch in dieser Woche zurück in Deutschland erwartet.

Hoppe beim FC Schalke vor hartem Konkurrenzkampf

Nach nur wenigen Tagen Pause soll Hoppe bereits am kommenden Freitag, 6. August, wieder ins Mannschaftstraining der Königsblauen einsteigen. Wann er für Cheftrainer Dimitrios Grammozis dann wieder eine Alternative für den Pflichtspielkader wird, ist derzeit noch offen.

In der Offensive der Schalker ragte zuletzt Sommer-Neuzugang Simon Terodde mit drei Toren in den ersten beiden Zweitliga-Spielen gegen den HSC (1:3) und Holstein Kiel (3:0) heraus, aber auch Sturmpartner Marius Bülter zeigte ansprechende Leistungen und markierte bereits einen Treffer.

Matthew Hoppe hatte erst im letzten Jahr den Durchbruch im Profi-Kader der Schalker geschafft. In der desaströsen Abstiegssaison 2020/2021 lief er 22 Mal für die Knappen auf und erzielte dabei sechs Tore.