Bericht: Gladbach hat Kontakt zu Ligue-1-Star aufgenommen

Ibrahima Niane (r.), hier im Duell mit PSG-Star Presnel Kimpembe

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich auf dem Transfermarkt in diesem Sommer noch vornehm zurückgehalten. Keine einzige externe Neuverpflichtung hat es bisher gegeben, nachdem sich die Gladbacher als mäßiger Tabellenachter der Vorsaison nicht für den Europapokal qualifizieren konnten. Vielleicht tut sich jetzt aber doch noch etwas auf der Seite der Zugänge bei der Fohlenelf.

Der Traditionsverein vom Niederrhein soll seine Fühler nämlich nach dem sénégalesischen Sturmtalent Ibrahima Niane vom FC Metz ausgestreckt haben. Das zumindest vermeldet das Online-Portal "fussballtransfers.com" am Dienstag.

Der 22-jährige Angreifer spielt bereits seit vier Spielzeiten beim Klub aus dem Nordosten Frankreichs und hat sich dort in den letzten Jahren immer deutlicher in den Vordergrund gespielt. Insgesamt lief er für den FC Metz wettbewerbsübergreifend bereits in 106 Pflichtspielen auf und erzielte dabei 28 Tore.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, sollen die Gladbacher Verantwortlichen erst vor Kurzem Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen haben, um die Möglichkeiten eines eventuellen Sommertransfers auszuloten.

Gladbach-Flirt Niane nach Kreuzbandriss sieben Monate außer Gefecht

Am zurückliegenden Samstag, als der FC Metz mit Ibrahima Niane auf dem Rasen gegen den HSC Montpellier testete (1:0), wurde der Offensivspieler außerdem zum wiederholten Male von Gladbacher Seite gescoutet.

Der große Knackpunkt in der Angelegenheit könnte die momentane Vertragslaufzeit Nianes in Metz werden. Der Rechtfuß, der zumeist auf der Mittelstürmer- oder Linksaußen-Position zum Einsatz kommt, steht in Metz noch bis 2024 unter Vertrag, was ihn zu einer ziemlich teuren Personalie machen dürfte.

In der abgelaufenen Ligue-1-Saison erzielte der Sénégalese an den ersten sechs Spieltagen sechs Treffer, verletzte sich dann aber schwer mit einem Kreuzbandriss am Knie. Nach knapp siebenmonatiger Pause feierte er im April dieses Jahres sein Comeback, blieb im Saisonendspurt dann aber ohne weiteres Tor für seinen Klub.