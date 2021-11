Medien: Klopp heiß auf Ex-Frankfurt-Star Jovic

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Luka Jovic spielte bereits zweimal bei Eintracht Frankfurt

Bei Real Madrid kommt Luka Jovic nach wie vor nicht über die Joker-Rolle hinaus. Nun wird der ehemalige Angreifer von Eintracht Frankfurt mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp in Verbindung gebracht.

Luka Jovic fristet aktuell bei Real Madrid nur ein Reservistendasein. Fünf Teilzeiteinsätze in La Liga ohne eigenen Treffer und eine Einwechslung in der Champions League in dieser Saison werden den Ansprüchen des serbischen Nationalspielers nicht gerecht.

Denn zumindest bei seinem ersten Engagement bei Eintracht Frankfurt bewies der 23 Jahre alte Angreifer, zu welchen Top-Leistungen er fähig ist.

Jovics schwierige Situation in Madrid könnt sich nun der FC Liverpool zu Nutze machen. Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, hat der Ex-Frankfurter das Interesse der Reds geweckt.

Weitere Option für die Offensive des FC Liverpool

Beim FC Liverpool würde Jovic perfekt ins Anforderungsprofil passen. Denn einen solchen Stürmertypen hat Teammanager Jürgen Klopp bisher nicht in seinem Kader.

Neben Roberto Firmino und Diogo Jota würde der abschluss- und zweikampfstarke Jovic Klopp eine weitere Option im Offensivspiel geben. Jovic ist zudem kopfballstark und schnell sowie flexibel einsatzbar im Zentrum und auf den Außen. Kein Wunder also, dass er als ein Wunschspieler Klopps gilt.

Nach dem Champions League-Sieg im Jahr 2019 und der Meisterschaft 2020 lief Liverpool in der Saison 2020/21 mit Platz drei in der Premiere League und dem Viertelfinal-Aus in der Königsklasse den eigenen Ansprüchen hinterher.

Scheitert Luka Jovic auch im zweiten Anlauf bei Real Madrid?

Auf dem Weg zurück zu Titeln brauchen die Reds Spieler, die ins Profil passen und der Mannschaft weiterhelfen. Verbessert sich die Situation von Jovic bei Real Madrid nicht, wäre ein Wechsel auf die Insel für ihn sicherlich eine sportlich lukrative Option.

Jovic nimmt aktuell bereits zum zweiten Anlauf in der spanischen Hauptstadt. Im Sommer 2019 war er für satte 63 Millionen Euro aus Frankfurt zu Real gewechselt, konnte sich allerdings im Star-Ensemble der Königlichen nicht behaupten.

Eine Leihe zurück zur Eintracht in der vergangenen Rückrunde verlief ebenfalls durchwachsen. Lediglich vier Treffer gelangen ihm in 18 Bundesligaspielen.