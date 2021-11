"Brutal gut": Bayern-Star lobt Königsklassen-Übertragung

Oryk HAIST via www.imago-images.de

Lina Magull tritt mit dem FC Bayern in der Champions League an

Kapitänin Lina Magull vom FC Bayern München bewertet die Live-Übertragungen der reformierten Champions League als wichtigen Fortschritt für den Frauenfußball.

"Ich finde es brutal gut", sagte die Nationalspielerin dem "Sport-Informations-Dienst", "es ist auch sehr professionell aufgemacht. Das gibt einem als Spielerin ein cooles Gefühl, dass man dort sichtbar ist. Und so weckt man Interesse, um neue Fans zu mobilisieren."

Der Streamingdienst DAZN zeigt seit dieser Saison alle Begegnungen, zudem sind die Spiele kostenfrei im neuen YouTube-Channel zu verfolgen. Mit deutschem Kommentar laufen die Partien des Bundesliga-Trios München, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim ausschließlich auf der DAZN-Plattform.

Die deutschen Teams haben in den kommenden Tage allesamt Kracher-Gruppenspiele zu bewältigen: Die Wölfinnen sind beim italienischen Meister Juventus Turin (Dienstag/21.00 Uhr) gefordert, die TSG muss bei Titelverteidiger FC Barcelona ran (Mittwoch/18.45 Uhr) und der FC Bayern gastiert beim Rekordsieger Olympique Lyon (Mittwoch/21.00 Uhr). Die Heim-Rückspiele stehen gleich in der Folgewoche an.