Tolisso-Abgang vom FC Bayern "sehr wahrscheinlich"

Corentin Tolisso kann den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen

Nach einer abermals langen Verletzungspause steht Corentin Tolisso dem FC Bayern inzwischen wieder zur Verfügung. Allerdings stehen die Zeichen zwischen dem zentralen Mittelfeldspieler und dem Rekordmeister wohl weiterhin auf Abschied.

Wie "Sky" berichtet, geht es für Tolisso beim FC Bayern "sehr wahrscheinlich" nicht weiter. Demnach soll der 27-Jährige mit einem Abgang nach dem Vertragsende im kommenden Sommer rechnen. Gespräche über ein neues Arbeitspapier gibt es aktuell nicht, heißt es.

Somit könnte Tolisso den FC Bayern nach insgesamt fünf Jahren verlassen. 2017 war der Franzose für die kolportierte Summe von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon nach München gewechselt und war kurzzeitig sogar der Rekord-Transfer des Bundesligisten.

Doch zahlreiche Verletzungen und Blessuren bremsten Tolisso in seiner bisherigen Zeit an der Säbener Straße immer wieder aus. Zuletzt fehlte der Weltmeister von 2018 aufgrund von Wadenproblemen.

Tolisso muss sich beim FC Bayern hinten anstellen

"Am Ende ist es wichtig, dass er gesund ist. Dass er die Qualität hat, sehen wir im Training. Wenn er fit bleibt, wird er einen großen Einfluss auf unseren Erfolg haben", erklärte Trainer Julian Nagelsmann unlängst über Tolissos Rolle.

Der zentrale Mittelfeldspieler verfüge über einen "guten Geist". "Er ist ein Spieler, den ich gerne in meiner Mannschaft habe", führte Nagelsmann weiter aus.

Trotzdem muss sich Tolisso beim FC Bayern hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen. Das DFB-Duo gilt bei den Münchnern als gesetzt. Für die restlichen Mittelfeldakteure um Marcel Sabitzer, Marc Roca, Michael Cuisance und Tolisso bleibt folgerichtig nur die Herausforderer-Rolle übrig.

Ändert sich an dieser Situation nichts, dürfte Tolisso nach der Saison nach einer neuen Herausforderung suchen. An Interessenten mangelt es offenbar nicht. So wurde der Achter in der Vergangenheit unter anderem mit Paris Sanit-Germain, Juventus und Tottenham in Verbindung gebracht.