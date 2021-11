Wird Sancho von ManUnited zum Verteidiger umgeschult?

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Hat im Trikot von Manchester United noch große Probleme: Jadon Sancho

Der Start von Jadon Sancho bei Manchester United verlief bislang mehr als unglücklich. Offensiv ist der ehemalige BVB-Star noch kaum in Erscheinung getreten. Einem Bericht aus England zufolge soll er daher nun umgeschult werden.

Wie "The Athletic" berichtet, wurde Jadon Sancho im Training von Manchester United seit seinem Wechsel schon des Öfteren als Rechtsverteidiger eingesetzt. Nach großen Problemen in der Defensive hatte United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer zuletzt auf eine Dreierkette gestellt.

Der etatmäßige Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka muss deshalb als Schienenspieler noch präsenter in seinen Offensivaktionen sein, der 23-Jährige hat dort aber bekanntermaßen seine Probleme.

Wird Sancho zum Verteidiger umgeschult?

Deshalb wird nun offenbar Sancho für die Rolle getestet. Der ehemalige BVB-Star hat in der Vergangenheit unzählige Male bewiesen, dass er in Topform zu den offensivstärksten Spielern Europas zählen kann. Der Flügelspieler könnte bald aber eine ähnliche Rolle spielen, wie einst Achraf Hakimi in Dortmund. Der heutige PSG-Star beackerte als offensiv denkender Außenverteidiger die rechte Seite der Borussia und sammelte in seinen zwei Jahren beim BVB immerhin 29 Scorerpunkte.

Bislang hat Sancho in 13 Pflichtspielen noch keine einzige Torbeteiligung für Manchester United vorzuweisen und steht daher schon länger in der Kritik. Der englische Nationalspieler, der im Sommer für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Red Devils wechselte, soll jedoch auch unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben, die größer waren, als es öffentlich kommuniziert wurde.

Sancho hatte mit Infektion zu kämpfen

So soll Sancho laut "Athletic"-Informationen in den ersten Wochen in Manchester mit einer hartnäckigen Infektion in seinen Ohren gekämpft haben. Im Training habe er Wattebällchen in seine Gehörgänge stecken müssen. Danach machte ihm eine Wadenverletzung zu schaffen. Womöglich habe er deshalb auch mit dem Tempo in der Premier League zu kämpfen, mutmaßte das Fachmagazin.

So soll sich Sancho nach dem Spiel gegen den Abstiegskandidaten Newcastle United in der Kabine über die hohe Spielgeschwindigkeit gewundert haben. Dem Neuzugang soll dann unmissverständlich mitgeteilt worden sein, dass er sich daran zu gewöhnen zu habe.