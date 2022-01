Kritik am Training: Martínez tritt gegen Kovac nach

unknown

Javi Martínez trat gegen Niko Kovac nach

Nach neun Jahren beim FC Bayern verließ Javi Martínez den deutschen Rekordmeister im vergangenen Sommer und schloss sich dem Erstligisten Qatar SC an. An seine Zeit in München hat der Spanier nicht nur gute Erinnerungen - was auch an den Trainingsmethoden von Ex-Trainer Niko Kovac liegt.

"Unter Niko Kovac mussten wir stets vor und nach jedem dem Training 40 Minuten Fahrrad fahren", erinnerte sich Martínez in einem Twitch-Stream mit dem Journalisten Gerard Romero zurück.

Das lange Strampeln auf dem Rad sei auch bei den Mannschaftskollegen nicht gut angekommen. "Es kam bis zu einem Punkt, wo wir uns alle nicht mehr im Klaren waren, ob wir uns eigentlich für die Liga oder für die Tour de France vorbereiten", berichtete der 33 Jahre alte Routinier.

Während Kovacs Amtszeit beim FC Bayern gab es immer wieder Kritik an den Trainingsmethoden des damaligen Übungsleiters. Die Spieler sollen klare Strukturen und Herangehensweisen vermisst haben, berichtete zum Beispiel der "kicker".

Martínez war 2012 für die damaligen Rekordablöse von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Bayern gewechselt.

Javi Martínez als Aushängeschild der katarischen Stars League

Für den deutschen Branchenprimus absolvierte der spanische Welt- und Europameister 268 Pflichtspiele und erzielte dabei 14 Tore. Mit den Bayern gewann er 23 Titel, darunter zweimal die Champions League und neunmal die Meisterschaft.

Beim FC Bayern arbeiteten Kovac und Martínez rund anderthalb Jahre zusammen. Unter dem Kroaten war der Mittelfeldmann aber nur selten gesetzt.

In der katarischen Stars League ist Martínez einer der wenigen Profis, die der Liga tatsächlich ihren Glanz verleihen. In seinem neuen Klub Qatar SC ist er das unangefochtene Aushängeschild. In 16 Spielen erzielte der Defensivspezialist immerhin schon zwei Treffer.