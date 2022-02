Hier wird der BVB gegen die Rangers live übertragen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Marco Reus trifft mit seinem BVB auf die Rangers aus Glasgow

Am Donnerstagabend tritt der BVB (ab 18:45 Uhr) zum Playoff-Hinspiel in der Europa League gegen Rangers FC aus Glasgow an. Gegen den schottischen Traditionsverein will Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park die Weichen fürs Weiterkommen stellen, schließlich hat sich der Bundesliga-Zweite hohe Ziele in dem Wettbewerb gesteckt. Wo wird die Partie des BVB gegen die Rangers im TV übertragen?

Nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League in der Gruppenphase hat sich der BVB für die Europa League viel vorgenommen. Die Schwarz-Gelben träumen vom Einzug ins Endspiel am 18. Mai, welches in diesem Jahr im Ramón Sánchez Pizjuán im spanischen Sevilla ausgetragen wird.

Der Kontrahent in der Playoff-Runde hat es dabei durchaus in sich. Der Klub aus Glasgow hat in den letzten Saisons wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Im Sommer feierten die Rangers den ersten Meistertitel seit zehn Jahren.

In der laufenden Europa-League-Saison setzten sich die Schotten in einer Gruppe mit Olympique Lyon, Sparta Prag und Bröndby IF durch und treffen jetzt zum Start der K.o.-Phase des Wettbewerbs auf den BVB.

Es ist das erste Spiel seit über 26 Jahren gegen die Dortmunder. Das letzte Aufeinandertreffen endete im Dezember 1995 mit einem 2:2-Unentschieden.

Wo läuft die Partie BVB vs. Rangers FC live im TV und Stream?

Die Europa League wird in dieser Saison erstmals von RTL übertragen. An jedem Spieltag des Wettbewerbs zeigt der Sender ein Spiel live und kostenlos im TV. Am 17. Februar zeigt RTL das Spiel RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián live im Fernsehen.

Die Partie Borussia Dortmund gegen Rangers FC wird im Streaming-Angebot von RTL+ (früher TVnow) zu sehen sein. Immerhin soll die Schlussphase der Partie aber auch ab 20:15 Uhr im TV bei RTL übertragen werden.

Im Anschluss an das Live-Spiel Leipzig gegen San Sebastian zeigt RTL ab circa 23 Uhr die Highlights aus allen Europa-League-Spielen in der Zusammenfassung. Darunter auch die besten Szenen des BVB-Spiels gegen Glasgow.

sport.de liefert wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker zu allen Partien.

Diese Playoff-Spiele werden bei RTL / RTL+ übertragen