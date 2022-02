Gladbach droht angeblich "Mega-Umbruch"

Revierfoto via www.imago-images.de

Großer Umbruch im Kader von Gladbach?

Große Umwälzungen in der Führungsetage, großer Umbau im Spielerkader? Borussia Mönchengladbach droht in näherer Zukunft womöglich ein personeller Aderlass.

Wie der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, ist ein "Mega-Umbruch" in Gladbach nicht auszuschließen. Der Hintergrund: 2023 laufen die Verträge zahlreicher Profis aus, darunter so namhafte (und sportlich unverzichtbare) Akteure wie Jonas Hofmann, Yann Sommer oder Lars Stindl.

Gladbachs Problem: Um Geld für eigene Neueinkäufe zu generieren, müssen in Zeiten leerer Kassen aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwingend Ablösesummen erlöst werden. Zeichnet sich also ab, dass einige der prominenten Leistungsträger ihre Zukunft eher nicht am Niederrhein sehen, müssten sie im kommenden Sommer verkauft werden.

Jonas Hofmann beim FC Bayern gehandelt

Hofmann beispielsweise wurde in den vergangenen Monaten immer wieder beim FC Bayern gehandelt, auch um Spieler wie Marcus Thuram und Alassane Pléa, deren Verträge ebenfalls 2023 enden, rankten sich Wechsel-Gerüchte.

Einen Fall wie bei Nationalspieler Matthias Ginter will die Gladbacher Führung unbedingt verhindern. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger ging mit auslaufendem Vertrag in die Saison, eine Verlängerung sowie ein Verkauf im Winter kamen nicht zustande.

Wenn Ginter im kommenden Sommer der Borussia endgültig den Rücken kehrt, kassiert sein Noch-Arbeitgeber keinen einzigen Cent.

Gladbach: Mammutaufgabe für Roland Virkus

Auf den neuen Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus kommt also gleich in seinen ersten Wochen im Amt eine Mammutaufgabe zu. Der vormalige Nachwuchskoordinator wurde am Dienstag überraschend als Nachfolger des zurückgetretenen Max Eberl präsentiert.

"Borussia stand immer für das Drei-Säulen-Modell aus Jugendspielern, externen Top- Talenten und gestandenen Spielern. Die ersten beiden Säulen haben wir zuletzt nicht mehr so bedient", skizzierte Virkus seine Kaderpläne bereits relativ konkret.