Neue Hoffnung? Rangers patzen vor BVB-Duell

Auf das 4:2 gegen den BVB folgte für die Rangers ein Unentschieden in der Liga

Nach der peinlichen und besorgniserregenden 2:4-Heimpleite von Borussia Dortmund im Playoff-Hinspiel der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow war die Stimmung rund um den BVB im Keller. Wenige Tage vor dem Rückspiel in Schottland (Donnerstag, 21:00 Uhr LIVE bei RTL) wächst jedoch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Schwarz-Gelben doch noch ins Achtelfinale einziehen könnten. Das liegt nicht nur am eigenen Resultat vom Wochenende.

Borussia Dortmund ließ am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach mächtig Dampf ab. Mit 6:0 schossen Marco Reus und Co. die Fohlen aus dem eigenen Stadion und konnten eine erste Wiedergutmachung für die Niederlage in der Europa League zeigen.

Aufgrund der vielen Leistungsschwankungen in dieser Spielzeit dürften längst jedoch noch nicht alle BVB-Fans davon überzeugt sein, dass die Elf von Cheftrainer Marco Rose auch in Schottland gewinnt. Aufgrund des Hinspiels geht die Borussia mit einer Zwei-Tore-Hypothek ins Rennen.

Dennoch dürften die sechs Treffer gegen Gladbach ein kleiner Hoffnungsschimmer sein und zeigen, dass auch ohne Topstürmer Erling Haaland Tore möglich sind.

Rangers patzen vor BVB-Rückspiel in der heimischen Liga

Ein weiterer Umstand, der Dortmund zu Gute kommt: Seit dieser Saison greift die Auswärtstorregel nicht mehr, der BVB benötigt daher tatsächlich "nur" einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um eine Verlängerung zu erzwingen.

Letztlich dürfte ein Blick auf die jüngste Liga-Partie der Rangers Grund für Optimismus sein. Die von Giovanni van Bronckhorst trainierten Glasgower, die wenige Tage zuvor in Dortmund noch ein regelrechtes Feuerwerk abgebrannt und hochverdient gewonnen hatten, mühten sich nun in der heimischen Premiership zu einem 1:1 (0:1) bei Dundee United.

Joe Aribo (76.) fand letztlich die Antwort auf die Führung von Ross Graham (29.). Personell hatte van Bronckhorst bis auf eine Ausnahme auf die Sieger-Elf gesetzt, nur Abwehrspieler Borna Barisic rückte für Filip Helander in die Startformation.

In der Liga ist Stadtrivale Celtic, der gegen Dundee FC mit 3:2 gewann, nun drei Punkte voraus.